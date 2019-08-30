«Быстрее! Горят!» В Гомеле при пожаре погибли три человека

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30 августа в 2.22 поступило сообщение о пожаре по ул. Народного Ополчения. Горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. На месте спасатели на полу в коридоре обнаружили и спасли хозяина квартиры, его с диагнозом «термоингаляционная травма, ожог верхних дыхательных путей, ожоги тела 2 - 3-й степени 8%» госпитализировали в учреждение здравоохранения. Трех человека нашли без признаков жизни. Работниками МЧС эвакуированы жители смежных квартир. В результате пожара уничтожены вещи, мебель по всей площади квартиры, закопчены стены в комнате. МЧС опубликовало видео с места событий и аудиозапись телефонного звонка, где слышно, как женщина тревожным голосом сообщает: «Быстрее! Горят! На балконе стоят!»

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Дальнейшую проверку проводит Следственный комитет Республики Беларусь. МЧС напоминает: неосторожное обращение с огнем при курении - одна из основных причин пожаров и гибели людей на них! Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности.