Президент России, поздравляя Лукашенко с юбилеем, напомнил про Союзное государство

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На сайте президента России появилось поздравление, адресованное Александру Лукашенко:

- Примите самые искренние поздравления по случаю 65-летия. Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач.

Владимир Путин отметил вклад Лукашенко в развитие дружественных, союзнических отношений между странами:

- Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых недавно в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов.

Путин выразил готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

На сайте президента Беларуси сообщается о том, что Лукашенко и Путин «обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч».

Напомним, Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года, но в 2010 году в официальной биографии на сайте президента эту дату изменили на 31 августа.

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