Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием

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30 августа Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями и по международным вопросам.

По сообщению kremlin.ru, 30 августа Владимир Путин отправил коллеге поздравительную телеграмму.

- Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые искренние поздравления по случаю 65-летия. Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач. Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами, - говорится в сообщении. - От души желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, в начале президентской карьеры Александра Лукашенко его днем рождения считалось 30 августа, однако позже дата была изменена на 31 августа. Объяснялось это тем, что в середине 50-х не относились к записи младенцев строго, лишь после того, как у президента родился младший сын, он выяснил у матери, что дату 30 августа записали в документах, фактически он родился после полуночи. Поэтому с 2010 года считается, что Александр Лукашенко родился в один день с третьим сыном Николаем. Ему исполняется 15 лет.

Хорошо известно и о том, что президент не отмечает свой день рождения публично, не жалует поздравления, ничего не известно и о подарках. Проводить личный праздник президент предпочитает на работе. По данным «КП», в субботу он совершит рабочую поездку на сельскохозяйственное предприятие в Минской области.