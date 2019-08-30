Минимальная зарплата вырастет с 1 января 2020 года

Минимальная зарплата с 1 января 2020 года составит 375 рублей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Будет на 45 рублей больше

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Месячная минимальная заработная плата установлена в размере Br375. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29 августа 2019 года №582, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Документ принят в соответствии с частью 4 статьи 4 закона от 17 июля 2002 года №124 «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата была увеличена на 25 рублей - Br330.

Зарплату выше 7000 рублей в Беларуси получают всего 13 тысяч человек, меньше минималки - до 300 рублей в месяц - 130 тысяч работников.