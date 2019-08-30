Видеофакт: погоня и задержание пьяного водителя под Слуцком

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В четверг около 13.00 при выезде из агрогородка Греск в сторону деревни Ульяновка Слуцкого района сотрудник ГАИ подал сигнал об остановке транспортного средства водителю автомобиля Mazda. Но мужчина за рулем проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. Водитель и дальше не отвечал на неоднократные требования госавтоинспекторов остановиться и на большой скорости пытался скрыться через деревню Морозы. Однако на одном из закруглений дороги автомобиль занесло. В тот момент, когда водитель попытался выехать задним ходом и скрыться, дорогу ему перегородил служебный автомобиль, - сообщает телеграм-канал МВД.

Задержанным оказался 65-летний минчанин, приехавший отдохнуть из столицы на дачу в Слуцкий район. В выдыхаемом воздухе у него обнаружены пары алкоголя с 1,43 промилле. (при 1.0-1.9 промилле нарушаются основные моторные навыки, реакция, способность к контролю движения, может появляется шатающаяся походка). В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные протоколы.

МВД обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными и безучастными, если вам известно, что автомашиной управляет пьяный водитель. Сообщите об этом по телефону милиции 102.