2019-08-30T16:37:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт: погоня и задержание пьяного водителя под Слуцком

Сотрудники ГАИ задержали 65-летнего минчанина [видео]
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четверг около 13.00 при выезде из агрогородка Греск в сторону деревни Ульяновка Слуцкого района сотрудник ГАИ подал сигнал об остановке транспортного средства водителю автомобиля Mazda. Но мужчина за рулем проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. Водитель и дальше не отвечал на неоднократные требования госавтоинспекторов остановиться и на большой скорости пытался скрыться через деревню Морозы. Однако на одном из закруглений дороги автомобиль занесло. В тот момент, когда водитель попытался выехать задним ходом и скрыться, дорогу ему перегородил служебный автомобиль, - сообщает телеграм-канал МВД.

Задержанным оказался 65-летний минчанин, приехавший отдохнуть из столицы на дачу в Слуцкий район. В выдыхаемом воздухе у него обнаружены пары алкоголя с 1,43 промилле. (при 1.0-1.9 промилле нарушаются основные моторные навыки, реакция, способность к контролю движения, может появляется шатающаяся походка). В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные протоколы.

МВД обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными и безучастными, если вам известно, что автомашиной управляет пьяный водитель. Сообщите об этом по телефону милиции 102.

Под Слуцком ГАИ преследовала водителя. Источник: МВД Республики Беларусь

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