В Минске задержали лжедетектива, который обещал прослушивать помещения

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В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД задержали мужчину, который представлялся частным детективом, брал деньги у доверчивых граждан, а оговоренные услуги не оказывал. Как выяснилось, нигде не работающий житель одной из деревень Минского района ранее привлекался к уголовной ответственности: путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом сбора компромата и осуществления слежки он завладевал денежными средствами своих жертв.

После отбытия наказания (в августе 2015 года) мужчина вновь вернулся к махинациям: создал сайт, на котором рекламировал услуги частного сыска. Вскоре пошли заказы на коммерческих партнеров, конкурентов, неверных супругов. Мужчина брал с клюнувших на рекламу граждан предоплату за предоставление информации из автоматизированных баз данных МВД, оказание услуг слежения, прослушивания помещений, предоставление детализации телефонных соединений, но выполнять взятые на себя обещания не собирался.

Лжедетектив задержан оперативниками с поличным при получении денег за предоставление компрометирующих сведений о партнере по бизнесу, сообщает Телеграм-канал МВД.

По материалам ГУБОПиК главным следственным управлением Следственного комитета в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК Республики Беларусь (мошенничество в крупном размере). Он арестован.

В настоящее время установлено более 10 фактов мошенничества, а также ряд эпизодов противозаконной деятельности, связанных со сбором и распространением информации о частной жизни граждан. Есть основания полагать, что пострадавших может быть больше. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

МВД обращает внимание: наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежка - все это оперативно-разыскные мероприятия, проводить которые имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Незаконное вмешательство в частную жизнь, например собирание либо распространение информации о ней, трактуется уголовным законодательством как преступление. Если вам надо разыскать пропавшего без вести человека или похищенный автомобиль - обращайтесь в милицию!