2019-08-30T18:34:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Контрольные по понедельникам и факультативы перед уроками»: В Минздраве оптимизировали требования режима в школах

Некоторые нововведения коснутся также вузов и учреждений допобразования
Надежда БУТОВИЧ
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Если факультативы будут в 9 утра, то проводить их до уроков можно.Если факультативы будут в 9 утра, то проводить их до уроков можно.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Беларуси проведена оптимизация требований в отношении расписаний и режимов занятий в школах.

Документ, обозначивший нормы, – постановление Совмина №525. Например, с целью оптимизации требований к расписанию исключили требования о том, чтобы трудные и легкие учебные предметы чередовались. С этим же намерением разрешили проводить по понедельникам контрольные. А также позволили сдвоенные уроки физкультуры для обучающихся старше 18 лет, еще сократилась продолжительность пересменки. А, если факультативы начинаются в 09.00 часов, то можно их проводить перед учебными занятиями.

– Касаемо детского питания, то главные требования касаются предупреждения массового заражения острыми кишечными инфекциями. Исключаются излишние требования по отбору суточных проб, технологиям приготовления отдельных блюд, рекомендуемые их объемы и так далее. В то же время устанавливаются единые требования рациона для всех обучающихся, в том числе студентов вузов. Меню будут составляться по принципам детской диететики, обеспечивая ребят сбалансированными веществами, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в непрофильных 10 – 11 классах, в которых в прошлом году было профобучение, в этом году вводиться 6-дневная учебная неделя. Меняются и режимы занятий в компьютерных классах. Продолжительность уроков – 45 минут в учреждениях для взрослых. В вузах регламентируются учебная нагрузка для перво- и второкурсников на дневном, определены минимальные по времени перемены, и установлены требования для контрольных. А вот в учреждениях дополнительного образования для детей и молодежи исключаются возрастные требования.

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