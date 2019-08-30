2019-08-30T19:17:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Зажжешь свечи, скажешь заговор, а земля под дверью пусть лежит»: Брестчанка отдала 19-летней ведьме 25 тысяч рублей

СК расследует дело о мошенничестве
Надежда БУТОВИЧ
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Жительница Горок назвалась с сети колдуньей Миланой Виллер и за деньги проводила "магические сеансы". Фотоиллюстрация: pixabay.com.Жительница Горок назвалась с сети колдуньей Миланой Виллер и за деньги проводила "магические сеансы". Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Фигуранткой криминального дела, связанного с «магией» стала 19-летняя жительница райцентра на Могилевщине, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

В конце 2018 года девушка завела в соцсетях страничку, назвалась Миланой Виллер и пообещала «помогать» гаданиями и магическими ритуалами. Спустя несколько месяцев, в феврале 2019 года колдунье Виллер написала 28-летняя брестчанка. Женщина просила помочь с проблемами на личном фронте.

– Фигурантка внушила жительнице Бреста, что она обладает необходимыми магическими знаниями и может помочь. Только вот одна загвоздка, для оказания помощи нужна первоначальная платная «диагностика», – пояснили в пресс-службе.

Затем «ведьма» принялась виртуально чистить карму, проводить магические ритуалы. В мессенджерах лжеколдунья присылала указания: «Зажжешь свечи, скажешь заговор. А землю в субботу положишь под входной дверью, пусть лежит»… За колдовские сеансы с февраля по апрель брестчанка заплатила свыше 25 тысяч рублей.

– На данный момент против мошенницы возбуждено уголовное дело. Свою вину девушка признала и пообещала выплатить ущерб, – добавили в СК.

Если вы также стали жертвой мошенницы, позвоните в милицию 102.

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