2019-08-30T19:40:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивацевичах безработный сын украл у отца почти $4 тысячи

Пока мужчина обнаружил кражу, часть денег отпрыск спустил на алкоголь
Надежда БУТОВИЧ
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Ранее судимый мужчина украл сбережения отца.Ранее судимый мужчина украл сбережения отца.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе УВД Брестского облисполкома сообщают о криминальном происшествии в одном из райцентров региона.

К правоохранителям обратился житель одной из деревень в Ивацевичском районе. 54-летний мужчина рассказал, что у него из дома исчезли все сбережения – свыше 3800 долларов США, которые он прятал среди одежды. Причем совершенно не ясны обстоятельства, при которых исчезли деньги.

– Изначально оперативники стали подозревать в преступлении сына потерпевшего. 25-летний молодой человек нигде не работает, к тому же у него уже имелась судимость, – пояснили в пресс-службе.

Подозрения подтвердились во время обыска личного имущества фигуранта нашлась практически вся сумма. Не хватало только 300 долларов, эти деньги вор уже успел спустить на спиртное и щедрые угощения для друзей.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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