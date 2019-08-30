2019-08-30T20:08:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

54-летнего гомельчанина могут посадить на год за убийство бездомного котенка

Мужчина взбесился из-за того, что котенок запрыгнул во дворе на стол с едой
Надежда БУТОВИЧ
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Пожалел котенку объедков и убил его. Фото: pixabay.com.Пожалел котенку объедков и убил его. Фото: pixabay.com.
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Сотрудники горотдела СК в Гомеле завершили расследование уголовного разбирательства по факту жестокого обращения с животными, проинформировали в пресс-службе УСК по области.

Инцидент случился в областном центре 7 июля. В этот день 54-летний горожанин был в гостях в частном доме на праздновании дня рождения дочери своей сожительницы. К 19.00 часам гости разошлись, а изрядно разгоряченный алкоголем мужчина все еще сидел за столом с угощениями. В какой-то момент на запах объедков прибежал бездомный котенок, малыш запрыгнул на стол и потянулся за едой, что прямо-таки взбесило мужчину.

– Гомельчанин схватил котенка со стола, занес его за дом на пустырь, швырнул рядом с деревом и принялся топтать. У котенка была раздавлена голова, животное скончалось от травм. Всю жестокую сцену наблюдали случайные прохожие – горожанка с 4-летним сыном. Женщина и заявила в милицию на живодера, – пояснили в пресс-службе.

Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животными, по 339-1 статье обвиняемому грозит максимально год заключения.

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