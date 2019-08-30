2019-08-30T20:35:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«На одной ферме украли 5 телок, на соседней – 9 бычков»: двое сельчан украли скот и продали его предпринимателю

ЧП произошли в Жлобинском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Воры выводили животных с фермы, а потом на грузовике везли в соседний район. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Воры выводили животных с фермы, а потом на грузовике везли в соседний район. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Два сельхозпредприятия в Жлобинском районе лишились почти полтора десятка голов молодняка КРС, информируют в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Сначала звонок в милицию поступил 16 августа из деревни Черная Вирня, где на МТФ хозяйства во время пересчета животных заметили пропажу 5 телок. Директор вызвал сотрудников угрозыска и написал заявление, нанесенный ущерб – без малого 4260 рублей.

– А спустя двое суток поступило еще одно заявление о схожем преступлении, но уже в соседнем хозяйстве – «Свердловском». В деревне Шапарня на местной ферме обнаружили пропажу 9 бычков, – уточнили в пресс-службе.

Пропавшие бычки весили по 150 – 200 килограммов каждый, и ущерб в расчете стоимости живого веса составил около 11 тысяч рублей.

– Сразу возникло предположение, что в районе промышляет ОПГ, специализирующаяся на краже крупного рогатого скота, – добавил начальник отдела угрозыска РОВД Александр Марсов.

Выйти на след преступников правоохранители смогли в течение нескольких дней. Выяснилось, что на воровство пошли двое сельчан из района – жители деревни Антоновки. Один из фигурантов был ранее несколько раз судим так же за кражи скота.

– Преступники выводили животных с ферм, а затем с помощью знакомого ипэшника перевозили украденных телок и бычков в Чечерский район, на границу с Россией. Дальше ворованный скот продавали другому бизнесмену, который занимается закупкой КРС живым весом, – пояснили правоохранители.

Дело передано на правовую оценку, один из фигурантов задержан.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мостах пьяный ударил кулаком в лицо незнакомую женщину, убежал, а утром ничего не вспомнил
54-летнего гомельчанина могут посадить на год за убийство бездомного котенка
В Ивацевичах безработный сын украл у отца почти $4 тысячи
«Зажжешь свечи, скажешь заговор, а земля под дверью пусть лежит»: Брестчанка отдала 19-летней ведьме 25 тысяч рублей
«Контрольные по понедельникам и факультативы перед уроками»: В Минздраве оптимизировали требования режима в школах
В Минске задержали лжедетектива, который обещал прослушивать помещения
Видеофакт: погоня и задержание пьяного водителя под Слуцком
Минимальная зарплата вырастет с 1 января 2020 года
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием
Президент России, поздравляя Лукашенко с юбилеем, напомнил про Союзное государство
«Быстрее! Горят!» В Гомеле при пожаре погибли три человека
В Бресте машина такси перевернулась на крышу
В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением
В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома
Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем
Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы
Под Минском автостопщик камнем разбил лобовое стекло проезжающей Kia Rio
В Шумилинском районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы