«На одной ферме украли 5 телок, на соседней – 9 бычков»: двое сельчан украли скот и продали его предпринимателю

Воры выводили животных с фермы, а потом на грузовике везли в соседний район. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Два сельхозпредприятия в Жлобинском районе лишились почти полтора десятка голов молодняка КРС, информируют в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Сначала звонок в милицию поступил 16 августа из деревни Черная Вирня, где на МТФ хозяйства во время пересчета животных заметили пропажу 5 телок. Директор вызвал сотрудников угрозыска и написал заявление, нанесенный ущерб – без малого 4260 рублей.

– А спустя двое суток поступило еще одно заявление о схожем преступлении, но уже в соседнем хозяйстве – «Свердловском». В деревне Шапарня на местной ферме обнаружили пропажу 9 бычков, – уточнили в пресс-службе.

Пропавшие бычки весили по 150 – 200 килограммов каждый, и ущерб в расчете стоимости живого веса составил около 11 тысяч рублей.

– Сразу возникло предположение, что в районе промышляет ОПГ, специализирующаяся на краже крупного рогатого скота, – добавил начальник отдела угрозыска РОВД Александр Марсов.

Выйти на след преступников правоохранители смогли в течение нескольких дней. Выяснилось, что на воровство пошли двое сельчан из района – жители деревни Антоновки. Один из фигурантов был ранее несколько раз судим так же за кражи скота.

– Преступники выводили животных с ферм, а затем с помощью знакомого ипэшника перевозили украденных телок и бычков в Чечерский район, на границу с Россией. Дальше ворованный скот продавали другому бизнесмену, который занимается закупкой КРС живым весом, – пояснили правоохранители.

Дело передано на правовую оценку, один из фигурантов задержан.