В Мостах пьяный ударил кулаком в лицо незнакомую женщину, убежал, а утром ничего не вспомнил

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Неприятный инцидент произошел в районном центре в минувшие выходные, 25 августа, проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Примерно в 01.00 часов 40-летняя жительница Мостов возвращалась домой. На улице за ней увязался выпивший 36-летний мужчина.

– Сначала хулиган достал телефон и стал снимать видео, как идет за женщиной и выкрикивает ей в след различные слова. Женщина не стала никак реагировать на хама и продолжила идти домой. Мужчина разозлился догнал ее и ударил кулаком в лицо. После это злоумышленник сбежал с места происшествия, – пояснили в пресс-службе.

Потерпевшая заявила в милицию. Правоохранители вычислили злоумышленника по горячим следам и уже утром были у него дома. С похмелья фигурант даже не смог пояснить зачем он преследовал и избил женщину.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по обвинению в хулиганстве.