2019-08-30T21:02:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мостах пьяный ударил кулаком в лицо незнакомую женщину, убежал, а утром ничего не вспомнил

Возбуждено дело о хулиганстве
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Хулиган ударил женщину на улице без причины. Фото: pixabay.com.Хулиган ударил женщину на улице без причины. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в районном центре в минувшие выходные, 25 августа, проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Примерно в 01.00 часов 40-летняя жительница Мостов возвращалась домой. На улице за ней увязался выпивший 36-летний мужчина.

– Сначала хулиган достал телефон и стал снимать видео, как идет за женщиной и выкрикивает ей в след различные слова. Женщина не стала никак реагировать на хама и продолжила идти домой. Мужчина разозлился догнал ее и ударил кулаком в лицо. После это злоумышленник сбежал с места происшествия, – пояснили в пресс-службе.

Потерпевшая заявила в милицию. Правоохранители вычислили злоумышленника по горячим следам и уже утром были у него дома. С похмелья фигурант даже не смог пояснить зачем он преследовал и избил женщину.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«На одной ферме украли 5 телок, на соседней – 9 бычков»: двое сельчан украли скот и продали его предпринимателю
54-летнего гомельчанина могут посадить на год за убийство бездомного котенка
В Ивацевичах безработный сын украл у отца почти $4 тысячи
«Зажжешь свечи, скажешь заговор, а земля под дверью пусть лежит»: Брестчанка отдала 19-летней ведьме 25 тысяч рублей
«Контрольные по понедельникам и факультативы перед уроками»: В Минздраве оптимизировали требования режима в школах
В Минске задержали лжедетектива, который обещал прослушивать помещения
Видеофакт: погоня и задержание пьяного водителя под Слуцком
Минимальная зарплата вырастет с 1 января 2020 года
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием
Президент России, поздравляя Лукашенко с юбилеем, напомнил про Союзное государство
«Быстрее! Горят!» В Гомеле при пожаре погибли три человека
В Бресте машина такси перевернулась на крышу
В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением
В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома
Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем
Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы
Под Минском автостопщик камнем разбил лобовое стекло проезжающей Kia Rio
В Шумилинском районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы