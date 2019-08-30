Белорусские предприниматели получили фальшивые письма о проверках якобы от МАРТ

В Министерстве говорят, что это «подставная» почта

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В пресс-службе МАРТ заявили, что ряд предпринимателей получили ложные уведомления о выборочных проверках якобы от сотрудников Министерства.

Письма приходят бизнесменам на электронные адреса, но отправитель вовсе не является представителем ведомства, а и-мейл – подставной.

– Адреса электронной почты сотрудников министерства заканчиваются адресом @mart.gov.by, например, petrov @mart.gov.by. А Ложный адрес с которого пришли фальшивые уведомления – ссылается не на конкретного сотрудника, а на какую-то «службу информирования»: informirovanie.mart @tut.by, – пояснили в пресс-службе.

И предупредили, что письма с вышеуказанного адреса не стоит даже открывать, тем более переходить по каким-либо прикрепленным ссылкам, ничего не скачивать на ПК.

– Выполняя возложенные на ведомство задачи, МАРТ может организовывать либо проводить выборочные или внеплановые проверки соблюдения законодательства, но только строго следуя установленному законом порядку. Например, о выборочной проверке субъект письменно уведомляется не позднее чем за 10 рабочих дней до ее начала. А документ обязательно будет заверен печатью контролирующего органа или оформлен на специальном бланке для письма, – добавили в ведомстве.

Фальшивый и-мейл по просьбе МАРТ был заблокирован правоохранителями.