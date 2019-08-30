В Барановичах четверо парней напали на незнакомца, избили его палками и ограбили

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ЧП произошло в Барановичах рано утром в четверг, 29 августа, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

В милицию позвонила горожанка и сообщила, как молодые люди избивают на улице какого-то парня.

– По вызову выехали сотрудники Департамента охраны, следователи и врачи скорой помощи. На месте происшествия находился потерпевший. На 31-летнего жителя Кобрина напали и избили четверо неизвестных. Преступники били кулаками, ногами и палкой, а затем отобрали у жертвы сумку и смартфон, – пояснили в пресс-службе.

По приметам, которые смог сообщить потерпевший, удалось быстро обнаружить преступников по горячим следам. Сначала в нескольких десятках метров от нападения милиция задержала двух парней, 16-летнего и 21-летнего жителей города. Спустя несколько часов оперативники угрозыска задержали еще двоих 21-летних фигурантов, которые, как выяснилось, были ранее судимы.

Все злоумышленники задержаны и помещены в ИВС, проводится разбирательство.