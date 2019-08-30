В Минске в водоеме утонул 13-летний мальчик

Нырнул и больше не вынырнул - трагедия в столице. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Трагедия произошла в пятницу, 30 августа, в белорусской столице, проинформировали в пресс-службе МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

Примерно в 19.00 часов ребенок, 2006 года рождения, отправился купаться в водоем на улице Вязынской недалеко от 32 дома. Звонок спасателям поступил от очевидцев. Со слов детей, которые находились тут же на берегу, сообщалось, что мальчик стал купаться, затем скрылся под водой и больше не вынырнул.

– По вызову выбыли спасатели. Ребенка нашли на двухметровой глубине примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли подростка из воды. Находившиеся на месте сотрудники скорой помощи реанимировали мальчика, но возвратить его к жизни не удалось, – сообщили о произошедшей трагедии в пресс-службе.