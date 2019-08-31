Арина Соболенко объявила, что уходит от своего тренера

Об этом звезда тенниса написала в Instagram

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Арина Соболенко больше не будет тренироваться с Дмитрием Турсновым.

- Спасибо тебе за все и всего наилучшего в будущем! - так подписала Арина фотографию с тренером.

Накануне Арина Соболенко проиграла во втором круге US Open. Арина проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

Дмитрий Турсунов тренировал Соболенко с июня. С ним она пережила и взлеты, и падения. Завоевала титулы в Шэньчжэне, Нью-Хейвене, Ухани, поднялась на 10-ю строчку в мировом рейтинге.

Турсунов был для нее и тренером, и в нужные моменты психологом. О причине разрыва спортивной пары не Арина не сообщает.

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