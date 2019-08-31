КП Беларусь
Лукашенко: Великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
В этом году праздник проходит в Слониме
Президент приветствовал участников Дня письменности.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент Александр Лукашенко направил участникам Дня письменности приветствие. Оно опубликовано на сайте президента на белорусском языке.
- Великая миссия Дня письменности - объединять всех белорусов мира, передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашего народа, любовь к родному языку, воспитывать бережливое отношение к памятникам древности, содействовать укреплению чувства гордости за Родину, - говорится в послании главы государства.
Президент отметил также, что Слоним по праву принимает День письменности как старинный город. А праздник имеет большое значение для культурной жизни Беларуси. Это повод обратиться к национальным традициям и осмыслить их место в современном мире.