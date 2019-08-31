2019-08-31T13:21:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте ночью поизошло массовое ДТП

О пострадавших не сообщается
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Свидетели аварии уверены, что виноваты уличные гонщики. Фото: virtualbrest.byСвидетели аварии уверены, что виноваты уличные гонщики. Фото: virtualbrest.by
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О крупной аварии стало известно от очевидцев. Официальной информации по поводу этого происшествия от МВД пока нет.

Со слов свидетелей, на улице Октябрьской революции столкнулись 5 автомобилей. В устранении последствий аварии участвовали спасатели. О погибших или пострадаыших сведений нет.

По словам очевидцев, виной всему могли стать нелегальные гонки.

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