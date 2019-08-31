В Бресте ночью поизошло массовое ДТП

О пострадавших не сообщается

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О крупной аварии стало известно от очевидцев. Официальной информации по поводу этого происшествия от МВД пока нет.

Со слов свидетелей, на улице Октябрьской революции столкнулись 5 автомобилей. В устранении последствий аварии участвовали спасатели. О погибших или пострадаыших сведений нет.

По словам очевидцев, виной всему могли стать нелегальные гонки.