КП Беларусь
В Бресте ночью поизошло массовое ДТП
О пострадавших не сообщается
Свидетели аварии уверены, что виноваты уличные гонщики. Фото: virtualbrest.by
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О крупной аварии стало известно от очевидцев. Официальной информации по поводу этого происшествия от МВД пока нет.
Со слов свидетелей, на улице Октябрьской революции столкнулись 5 автомобилей. В устранении последствий аварии участвовали спасатели. О погибших или пострадаыших сведений нет.
По словам очевидцев, виной всему могли стать нелегальные гонки.