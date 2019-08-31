2019-08-31T14:35:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Главное для нас в этот год – свое население накормить хорошей картошкой

Президент предлагает активнее рекламировать белорусский картофель
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко 31 августа проверяет уборку урожая в Смолевичском районе. Фото: president.gov.byЛукашенко 31 августа проверяет уборку урожая в Смолевичском районе. Фото: president.gov.by
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Александр Лукашенко 31 августа совершает рабочую поездку в Смолевичский район. Там он инспектирует уборку картофеля на поле ОАО «Озерицкий-Агро».

Положением дел он остался доволен. В этом году планируется собрать около 7 миллионов тонн картошки, причем большую часть - 5,5 тонн - дадут фермеры.

Президенту доложили, что в этом году белорусский картофель готовы покупать Македония, Узбекистан, Сербия и другие страны. Глава государства поддержал намерение экспортировать наш продукт. Но прежде - заложить урожай и семена в стабилизационные фонды и обеспечить внутренний рынок.

- Самое святое - это стабилизационные фонды. Это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках, самых лучших сортов. Главное для нас в этот год - свое население накормить хорошей картошкой, - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

В целом он остался доволен качеством отечественной продукции. И предложил активнее рекламировать белорусскую картошку.

- Новые сорта, выращенные из пробирки, их я и сам опробовал, в лаборатории исследовали и в России, и у нас - прекрасные, - отметил Лукашенко. - Пожалуйста, продавай на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное!

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