2019-08-31T16:03:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Браславом мужчина спал на обочине и попал под косилку

С травмами его доставили в больницу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Пьяный мужчина лежал на обочине дороги.Пьяный мужчина лежал на обочине дороги.Фото: Оксана БРОВАЧ
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ДТП произошло в Браславском районе. Трактор с косой, который приводил в порядок обочину дороги Браслав - Поставы - Мядель, задел спящего в траве мужчину.

Как пояснил водитель трактора, он мужчину не заметил. Тот лежал в высокой траве в кювете, был одет в камуфляж, а на голове была кепка цвета хаки. О том, что коса за что-то зацепилась, тракторист узнал только тогда, когда увидел шевеление в траве, пишет «Браславская звезда».

Выяснилось, что под косу попал нетрезвый 52-летний мужчина.

ГАИ проводит проверку по факту происшествия. О лежащих на дороге или обочине людях сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать.

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