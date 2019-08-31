«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

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Во время рабочей поездки в Смолевичский район президент поинтересовался урожаем свеклы в этом году и рынками сбыта сахара.

Александру Лукашенко доложили, что свеклу еще только начинают собирать, но по прогнозам сахаристость будет выше, чем в прошлом году. Также главе государства сообщили, что на рынке переизбыток сахара, а Россия демпингует - продает свой сахар на 50 копеек дешевле, чем белорусский.

- Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации. Они (сельхозорганизации - Ред.) уберут, заготовят, а нам надо помочь им продать, - цитирует пресс-служба президента.

Уровень доходности от сахара Лукашенко рекомендовал сохранить такой же, как в прошлом году. Решение вопроса, кому продать сахар, президент возложил на Минсельхозпрод и губернатора Минской области.

- Думайте, где вы будете продавать сахар. Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года, - заключил он.