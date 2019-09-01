«Этот праздник дорог каждому: Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

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Президент обратился к тем, для кого 1 сентября - не просто повод для ностальгии, а начало нового года – учебного. Он поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний и пожелал крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. "Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни", - напутствует глава государства.

Лукашенко убежден, что педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей. Он подчеркнул, что особое значение День знаний имеет для тех, кто идет в первый класс, и их родителей. "Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения".

Глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому:

- Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт, - цитирует президента belta.by.