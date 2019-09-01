«Свечи зажжож у себя, а земля пусть лежит»: 19-летняя гадалка из Горок за 3 месяца «нашаманила» более 25 тысяч рублей

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В конце 2018 года жительница Горок решила подзаработать. Она зарегистрировала в соцсети страницу под вымышленным загадочным именем «Милана Виллер». Указала ложные сведения, что занимается гаданиями проводит различные магические ритуалы. Словом, помогает людям в трудных жизненных ситуациях.

Таких людей в стране много, поэтому клиент не заставил себя долго ждать. В конце февраля 2019 года к «целительнице» обратилась 28-летняя брестчанка. Женщина нуждалась в разрешении личных проблем и попросила помощи у Миланы Виллер. Та заверила девушку, что обладает колоссальными знаниями в области магического искусства и сможет помочь. И заверила: начинать нужно с общей платной диагностики.

Фото: Следственный комитет РБ

А дальше все было как в тумане: чистки кармы, проведение магических ритуалов и другая "духовная" работа – с февраля по апрель гадалка трудилась в поте лица. Всего за несколько месяцев она выманила у потерпевшей более 25 тысяч рублей. Но время шло, деньги улетали, а трудная ситуация так и не разрешалась. Брестчанка заподозрила, что стала жертвой мошенничества и обратилась в милицию.

Горецкий районный отдел возбудил уголовное дело по статье «мошенничество». 19-летнюю «гадалку» задержали и допросили. Она полностью признала свою вину и обязалась выплатить ущерб, - сообщает СК.

Следователи разыскивают граждан, которые тоже могли пострадать от действий «Миланы Виллер». Телефоны для связи: 8 (02233) 2-11-05 или 8 (029) 681-08-19.