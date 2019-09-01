Лето продолжается: прогноз погоды на 2 сентября

О такой погоде белорусы мечтали в июле Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В первый понедельник осени на всей территории Беларуси будет тепло. Даже слишком. Ночью температура воздуха составит 9-15 градусов тепла, а по западу – до +17. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов, в юго-западных районах – до +31°С.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западу страны вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах – порывистый. Те, кому утром за руль, будьте внимательны: ночью и в утренние часы прогнозируется слабый туман.

В связи с установившейся теплой и сухой погодой в южных районах республики ожидается высокая пожароопасность, поэтому синоптики призывают быть осторожными с огнем, - сообщает belta.by.