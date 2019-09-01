Авария в Смолевичском районе: легковушка врезалась в микроавтобус

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ДТП произошло на 412-м километре трассы М1, неподалеку от поселка Центральный Смолевичского района. Водитель легкового автомобиля «Мерседес 500» с российскими номерами не справился с управлением. Он столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер», в котором находились четыре человека. От удара у микроавтобуса вылетела дверь и пострадала задняя часть кузова, у легковушки - передняя часть.

Фото: МВД РБ

Участников аварии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: МВД РБ

Оба водителя были трезвые. Подробности ДТП устанавливаются, - сообщает belta.by.