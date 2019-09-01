2019-09-01T12:45:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Авария в Смолевичском районе: легковушка врезалась в микроавтобус

Пострадавших людей доставили в больницу
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: МВД РБФото: МВД РБ
Изменить размер текста:

ДТП произошло на 412-м километре трассы М1, неподалеку от поселка Центральный Смолевичского района. Водитель легкового автомобиля «Мерседес 500» с российскими номерами не справился с управлением. Он столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер», в котором находились четыре человека. От удара у микроавтобуса вылетела дверь и пострадала задняя часть кузова, у легковушки - передняя часть.

Фото: МВД РБ

Фото: МВД РБ

Участников аварии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: МВД РБ

Фото: МВД РБ

Оба водителя были трезвые. Подробности ДТП устанавливаются, - сообщает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24