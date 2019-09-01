2019-09-01T13:55:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяное ДТП под Белыничами: девушка умерла, двое парней в больнице

Ранее водитель 20 раз привлекался за нарушение ПДД
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МВД РБФото: МВД РБ
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Печальные вести из Могилевской области: этой ночью там произошла авария, в которой погибла девушка 1995 года рождения. Еще двое парней получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 27-летний водитель сейчас в реанимации.

ДТП произошло на 65-м километре дороги Быхов-Белыничи. В автомобиле Renault 19 находились трое молодых жителей Белыничского района. В 23:30 водитель не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. На скорости он врезался в дерево и перевернулся. Пассажирка, сидевшая на заднем сидении, погибла на месте.

Фото: МВД РБ

Фото: МВД РБ

По предварительной информации, водитель был пьян. Ранее он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, - сообщает belta.by.

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