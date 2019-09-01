Изменились правила предполетного досмотра и список запрещенных на борту вещей

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Порядок досмотра для обеспечения авиационной безопасности в Беларуси изменен. Соответствующее постановление Минтранса и МВД от 26 июля 2019 года № 43/204 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Досмотр пассажиров:

В пункт досмотра допускаются пассажиры, которые предъявили посадочный талон, подтверждающий регистрацию на рейс, и паспорт (или другой документ, определенный постановлением). Сведения о том, что пассажир с электронным посадочным талоном проходит досмотр, фиксируется в соответствующей информационной системе аэропорта.

Теперь электронные устройства, фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, электронные книги и мобильные телефоны при досмотре необходимо извлекать из ручной клади и класть их в отдельные лотки для проверки через рентген.

Провоз багажа:

На борту воздушного судна запрещается провозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи. Отныне их придется брать в ручную кладь.

Провоз ручной клади:

В вещах, находящихся при пассажирах, нельзя провозить принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками. А вот шипованную обувь и коньки – наоборот исключили из списка запрещенных. Также нельзя проносить в салон самолета ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см и ножницы с длиной лезвия более 6 см (ранее - любой длины).

Постановление вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования, - передает belta.by.