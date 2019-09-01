Белорусский дальнобойщик получил в Германии штраф в 32.000 евро

Такой сумме удивились даже сами проверяющие

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Транспортный контроль остановил грузовик из-за того, что на тенте полуприцепа были неровности. Как выяснилось, они возникли из-за того, что груз был плохо зафиксирован: коробки попадали с поддонов и валялись на полу.

Проверяющие посмотрели документы водителя – с ними было все в порядке, а вот тахограф показал, что режим труда и отдыха постоянно нарушался. Бывало, что дальнобойщик находился за рулем более 16 часов подряд.

Проверяющие на компьютере рассчитали водителю штраф и сами удивились его сумме: более 32 тысяч евро. Для компании-перевозчика штраф может оказаться еще крупнее.

После положенного отдыха водителю разрешили продолжить поездку, а оформленные на него документы передали Федеральному ведомству грузоперевозок, которое будет заниматься взысканием штрафа, - сообщает belmir.by.