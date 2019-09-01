В Слониме проходит XXVI День белорусской письменности

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День белорусской письменности проходит в Беларуси уже в 26-й раз. В этом году мероприятие решили отметить в Слониме – в городе, которому есть чем удивить гостей. Например, это единственный в стране городок с населением меньше 50.000 человек, где есть свой театр. При этом театральные традиции здесь насчитывают уже несколько веков. А в следующем году Слонимщина отметит важное событие - 500-летний юбилей Свято-Успенского Жировичского монастыря.

Фото: belta.by

В этом году День белорусской письменности отмечается 31 августа – 1 сентября. В первый день праздника состоялось открытие книжного магазина "Сонет", прошли выставки, концерты, научные конференции и литературные чтения.

Фото: belta.by

Сегодня же весь центр Слонима превратился в одну большую праздничную площадку. Программа началась с церемонии открытия памятника Льву Сапеге, потом состоялось театрализованное шествие участников праздника по улицам города. Кульминацией стало вручение Национальной литературной премии. На церемонии открытия исполнили гимн Дня белорусской письменности, после начался концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны". Одним из сюрпризов церемонии открытия стала передача Гродненской области раритетного издания Статута ВКЛ.

Фото: belta.by

По всему Слониму работают десятки тематических площадок. Например, печатный двор XVI столетия с типографскими устройствами разных веков и воссозданным печатным станком времен Франциска Скорины. Гостям печатного двора предлагают своими руками отпечатать с помощью пресса первую страницу Библии.

Вместо модных фудкортов с фаст-фудом, гостей угощают блюдами по рецептам из книг классиков: верещекой, клецками, пирогом с гусиной печенкой, и "карпом по-шляхетски".

Фото: belta.by

Чтобы привлечь внимание к истории города, организаторы придумали необычный эксперимент. Гостям предложили поучаствовать в квесте – разгадать код Сапеги.

Фото: belta.by

- К празднику город преобразился. Похорошели улицы, дома, люди стали больше улыбаться. Все это останется в Слониме и после праздника. Мы должны создать такую комфортную атмосферу и в плане быта, и в плане культуры в каждом уголке страны. Важно, чтобы люди гордились своими родными местами", - цитирует обращение заместителя премьер-министра Игоря Петришенко belta.by.