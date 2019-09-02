2019-09-02T10:04:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Утро 2 сентября началось в Минске с 8-балльных пробок

Перекрыт участок на проспекте Независимости
Геннадий МОЖЕЙКОМайя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Минск в понедельник 1 сентября стал в пробках. Фото: yandex.byМинск в понедельник 1 сентября стал в пробках. Фото: yandex.by
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Первые дни осени в Минске традиционно отмечают пробками. Выехали на дороги те, кто отправляет детей в школу, вернулись отдыхающие.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в Минске в понедельник, 2 сентября, на 8 баллов.

Пробки образовались на проспектах Дзержинского, Жукова, Машерова и Независимости, на улицах Сурганова, Якуба Коласа, Красной, Первомайской, на Золотой Горке.

Утром столичная ГАИ сообщила в телеграм-канале, что движение на участке Якуба Коласа и Козлова в районе проспекта Независимости, 47 перекрыто. Там ведутся аварийные дорожные работы.

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