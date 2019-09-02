2019-09-02T11:04:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси начинается новый учебный год: в школах проходят торжественные линейки

В первый класс идут 115 тысяч детей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Первый звонок во многих школах страны прозвучал 2 сентября.Первый звонок во многих школах страны прозвучал 2 сентября.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В этом году к занятиям в школах приступает 1 миллион 30 тысяч школьников. Из них 115 тысяч - первоклассники. В прошлом году их было на 5 тысяч меньше.

Тему первого урока задаст строчка из стихотворения белорусского классика Янки Купалы: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!». Детям будут рассказывать о ценности малой родины и независимости страны.

Все первоклассники получат от президента книгу «Беларусь - наша Радзіма» с иллюстрациями и диском с играми и заданиями, пишет belta.by.

В Беларуси в этом учебном году откроется 8 новых школ. А всего будет работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 средние школы.

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