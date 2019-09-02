В Лидском районе ночью сгорели 2 человека

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В ночь с 1 на 2 сентября в деревне Козичи Лидского района загорелся нежилой дом. Спасатели получили сообщение в 1.14 и незамедлительно выехали на место происшествия. Под обломками сгоревших строительных конструкций они обнаружили тела двух погибших. Их пол и личность устанавливаются.

В пожаре сгорела кровля дома, повреждены перекрытия стены и имущество. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - сообщает агентство «Минск-Новости».