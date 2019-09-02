Мужчина бросил на вокзале 6-летнего ребенка, а затем убил и присыпал землей его мать

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Трагическая история произошла на исходе лета. 26 августа директор Пиревичской (Жлобинский район) средней школы позвонил в милицию и сообщил, что в его заведении находится малолетний ребенок, а где его родители – неизвестно. В школу мальчика привела жительница соседней деревни Салтановка. Позже она объяснила, что ребенка без сопровождения взрослых обнаружила кассир железнодорожной станции, куда его привел «Дядя по имени Слава». Этот дядя бросил 6-летнего ребенка на перроне, сел в поезд и уехал.

Жительница Салтановки забрала мальчик к себе, потому что наглядно знала его: раньше он не раз заходил вместе с мамой в магазин. Семья часто приезжала на лето в соседнюю деревню Круговец.

Фото: МВД

Пока милиционеры разбирались в ситуации и искали родителей мальчугана, его поместили в приют. Вскоре выяснилось, что ребенок проживает с родителями в России, но сейчас он вместе с мамой должен находиться на даче в Жлобинском районе. Оперативно-следственная группа выехала к дому в Круговце. Там во дворе обнаружили присыпанный землей труп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика. Ребенка забрал к себе отец, который приехал из России.

Фото: МВД

– Оперативники уголовного розыска Жлобинского РОВД установили, что в Круговце проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей. В последние дни его никто не видел. Мужчину нашли и задержали по подозрению в совершении убийства женщины 1974 года рождения, - сообщает МВД Беларуси.