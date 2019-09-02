2019-09-02T12:47:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы должны банкам почти 13 миллиардов рублей

В эту сумму входят кредиты на недвижимость, на авто и потребительские кредиты
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Если объем кредитования продолжит расти, возможно, Нацбанку придется ужесточить выдачу потребительских кредитовЕсли объем кредитования продолжит расти, возможно, Нацбанку придется ужесточить выдачу потребительских кредитовФото: Мария РОЛЬСКИТЕ
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Долги белорусов перед банками продолжают расти. С начала года задолженность физлиц выросла на 1 млрд 228 млн BYN. И 1 августа установлен очередной рекорд: сейчас долги составляют 12 миллиардов 824,4 миллионов BYN. Доля рублевых кредитов составляет 99,73%.

Лидерами рынка потребительских кредитов остается выдача новых займов на приобретение легковых автомобилей. В 2019 году их продажи растут высокими темпами. Только за полгода официально было реализовано 29,9 тыс. автомобилей.

Долги белорусов по жилищным кредитам составляют 7,714 миллиардов рублей. Это на 8,7% больше, чем было в начале года, - сообщает banki24.by.

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