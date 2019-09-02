КП Беларусь
Фотофакт: В единственном белорусскоязычном классе Гомеля - 20 первоклашек
На линейке спели гимн гимназии - «Я не ганю землі чужыя»
В 1-А набрали 20 учениковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельской гимназии №36 им. Ивана Мележа начались уроки для единственного в городе белорусскоязычного класса. В этом году в 1 «А» набрали 20 учеников, родители которых выбрали для своих детей белорусский язык обучения.
Кстати, на линейке 2 сентября в исполнении местного коллектива прозвучал гимн гимназии - известная пеня «Я не ганю землі чужыя» на стихи Геннадия Буравкина и музыку Леонида Борткевича.
Гиназия №36 - единственная, где есть белорусский классФото: Павел МИЦКЕВИЧ
20 детей будут учиться по-белорусскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Родители захотели, чтобы их дети учились по-белорусскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
На линейке спели гимн гимназииФото: Павел МИЦКЕВИЧ