2019-09-02T14:22:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: В единственном белорусскоязычном классе Гомеля - 20 первоклашек

На линейке спели гимн гимназии - «Я не ганю землі чужыя»
Павел МИЦКЕВИЧ
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В 1-А набрали 20 учениковВ 1-А набрали 20 учениковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельской гимназии №36 им. Ивана Мележа начались уроки для единственного в городе белорусскоязычного класса. В этом году в 1 «А» набрали 20 учеников, родители которых выбрали для своих детей белорусский язык обучения.

Кстати, на линейке 2 сентября в исполнении местного коллектива прозвучал гимн гимназии - известная пеня «Я не ганю землі чужыя» на стихи Геннадия Буравкина и музыку Леонида Борткевича.

Гиназия №36 - единственная, где есть белорусский класс Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гиназия №36 - единственная, где есть белорусский классФото: Павел МИЦКЕВИЧ

20 детей будут учиться по-белорусски Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

20 детей будут учиться по-белорусскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Родители захотели, чтобы их дети учились по-белорусски Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Родители захотели, чтобы их дети учились по-белорусскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На линейке спели гимн гимназии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На линейке спели гимн гимназииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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