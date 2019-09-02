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Президент Лукашенко в первый день учебного года посетил школу №93, которая открыла свои двери к новому учебному году в Минске.

- Я очень хочу, чтобы это новое современное здание стало для всех настоящей школой знаний, дружбы и жизни, где будут царить взаимное уважение и стремление к успеху. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Ученикам - нацеленности на высокий результат. Родителям - веры в своих детей. Учителям - гордости за успехи своих воспитанников, - сказал глава государства в своем приветственном слове.

Также Александр Лукашенко пожелал школьникам, чтобы они не теряли времени даром, а определялись, кем хотят стать после школы.

- Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования, надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. Мой вам совет (не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»): возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы, - цитирует пресс-служба президента.

А министру образования, губернаторам и мэру Лукашенко поручил усилить дисциплину в учреждениях образования.

- Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем.