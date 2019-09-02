2019-09-02T14:25:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У жителя Витебска изъяли таблетки с психотропом

Его проверяют на причастность к сбыту опасных веществ
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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При себе у витебчанина было более 35 капсул. Фото: vitebsk.mvd.gov.byПри себе у витебчанина было более 35 капсул. Фото: vitebsk.mvd.gov.by
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В Витебске задержали 39-летнего мужчину, у которого изъяли более 35 капсул с сильным психотропом. Витеблянина подозревают в незаконном обороте наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса.

В момент задержания у мужчины были с собой таблетки «Маброн», в состав которых входит сильнодействующее психотропное вещество трамадол.

Как уточняют в Первомайском РОВД Витебска, мужчину проверяют на причастность к незаконному сбыту психотропа.

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