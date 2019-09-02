КП Беларусь
У жителя Витебска изъяли таблетки с психотропом
Его проверяют на причастность к сбыту опасных веществ
При себе у витебчанина было более 35 капсул. Фото: vitebsk.mvd.gov.by
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В Витебске задержали 39-летнего мужчину, у которого изъяли более 35 капсул с сильным психотропом. Витеблянина подозревают в незаконном обороте наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса.
В момент задержания у мужчины были с собой таблетки «Маброн», в состав которых входит сильнодействующее психотропное вещество трамадол.
Как уточняют в Первомайском РОВД Витебска, мужчину проверяют на причастность к незаконному сбыту психотропа.