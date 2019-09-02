2019-09-02T14:26:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске легковушка врезалась в троллейбус

Понадобилась помощь спасателей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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Авария произошла на лице Одинцова в Минске. «Фольксваген Поло» с 68-летней минчанкой за рулем врезался в троллейбус.

По предварительной информации, легковушка двигалась со стороны Лобанка в направлении улицы Якубовского. Напротив дома на улице Лобанка, 22 женщина выехала на встречную полосу, где ехал троллейбус №77.

Водитель оказалась заблокирована в автомобиле. Выбраться ей помогали сотрудники МЧС. Как сообщают в пресс-службе спасателей, женщина получила травмы и доставлена в больницу.

Из 40 пассажиров троллейбуса никто не пострадал.

На месте аварии работают ГАИ, следователи и эксперт Госкомитета судэкспертиз по Минску.

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