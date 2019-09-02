КП Беларусь
В Минске легковушка врезалась в троллейбус
Понадобилась помощь спасателей
Фото: mchs.gov.by
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Авария произошла на лице Одинцова в Минске. «Фольксваген Поло» с 68-летней минчанкой за рулем врезался в троллейбус.
По предварительной информации, легковушка двигалась со стороны Лобанка в направлении улицы Якубовского. Напротив дома на улице Лобанка, 22 женщина выехала на встречную полосу, где ехал троллейбус №77.
Водитель оказалась заблокирована в автомобиле. Выбраться ей помогали сотрудники МЧС. Как сообщают в пресс-службе спасателей, женщина получила травмы и доставлена в больницу.
Из 40 пассажиров троллейбуса никто не пострадал.
На месте аварии работают ГАИ, следователи и эксперт Госкомитета судэкспертиз по Минску.