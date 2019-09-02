«Наверное, перегнули»: Лукашенко готов встретиться с родителями осужденных по антинаркотической статье 328

Родственники осужденных по 328-й уже встречались с депутатами и намерены встретиться с президентом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Про возможные изменения в антинаркотическое законодательство Александр Лукашенко сказал, выступая на открытии новой школы №93 в Минске.

- Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон. Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, - больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого. Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет, - цитирует пресс-служба президента.

Напомним, в Беларуси матери осужденных по 328-й статье Уголовного кодекса объединились и требуют смягчения наказания для своих детей. Они выступают за то, чтобы большие сроки получали наркораспространители. Президент с этим согласен:

- Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать.

По мнению Лукашенко, запреты нужно вводить постепенно, в том числе относительно курения в общественных местах или продаже сигарет.

- По антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного, - добавил глава государства.

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