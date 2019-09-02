Сентябрь в Беларуси ожидается теплее обычного

Примерно половина сентября может быть с дождями

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Предварительным прогнозом на сентябрь поделился Белгидромет.

Ожидается, что среднемесячная температура будет на градус выше климатической нормы. А среднесуточная норма сентября многие годы наблюдений укладывается в 11 - 13 градусов выше нуля. Количество осадков при этом прогнозируется обычное для этого осеннего месяца - 49 - 77 мм.

- Сентябрь - первый месяц осени, началом которой считается переход среднесуточной температуры воздуха через отметку плюс 14 градусов в сторону понижения. Как правило, климатическое лето завершается в первой декаде сентября, - комментируют в Белгидромете.

Средняя дневная температура в сентябре в Беларуси составляет 15 -19 градусов тепла. На северо-востоке страны обычно холоднее, чем на юго-западе. А в конце месяца в северо-восточных районах возможны первые заморозки. Исключение - очень теплая осень.

Также обычно в Беларуси примерно 11 - 15 дней сентября бывают с осадками, 3 - 8 дней - с туманом, пишет belta.by. А вот сентябрьские грозы - уже редкость: случаются всего раз - два в месяц.