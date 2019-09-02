Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года

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Юля пропала в 1999 году. Вместе с родителями она ехала в последней вечерней электричке Минск - Осиповичи и потерялась. Родители искали ее на железнодорожных станциях, опрашивали уличных продавцов, пассажиров, расклеивали объявления, проверяли колодцы.

Пропавшего ребенка искала и милиция. Ориентировку на розыск получили все райотделы. О поисках Юли писали в газетах. Девочку тогда так и не нашли.

Встретилась с родителями она только спустя 20 лет. В дежурную часть Пуховичского РОВД из России позвонил мужчина. Он рассказал о своей 24-летней знакомой сироте.

С его слов, девочка помнила, что потерялась в электричке. После этого она воспитывалась в приюте, потом ее забрали в приемную семью. Мужчина погуглил: оказалось, в газетах действительно писали о девочке Юле, которая потерялась в поезде. Примета - шрам на лбу - совпадала.

- Сотрудники розыскного отдела оперативно связались с девушкой: Юлия вспомнила фрагменты из своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%, - делятся подробностям истории в пресс-службе МВД.

Своих родителей Юля в Беларуси встретила с цветами.

- Для нас как вся жизнь - двадцать лет, - едва сдерживая слезы, говорит мама Юли. - Но мы все равно не теряли надежду.

Кстати, родители Юли, после того как потеряли дочь, переехали подальше от железнодорожных станций - невыносимо было смотреть на поезда.