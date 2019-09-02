2019-09-02T17:18:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Воронежской области в ДТП с белорусским грузовиком погибло 4 человека

Водитель фуры - 57-летний белорус - получил травмы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Белорус пострадал в ДТП в России. Фото: ГУ МВД по Воронежской области.Белорус пострадал в ДТП в России. Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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Авария случилась 1 сентября около 19 часов вечера на автодороге М4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Там столкнулись белорусский грузовой МАЗ и легковые «Ниссан», «Ситроен» и «Опель».

Погибли 4 человека: водитель «Ниссана», а также водитель и два пассажира «Ситроена» - среди них и 15-летний подросток. Водитель грузовика и 10-летний пассажир «Ниссана» получили травмы.

По предварительным данным, ДТП случилось, когда 57-летний житель Воронежа на «Ниссане» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в белорусский МАЗ под управлением 57-летнего гражданина Беларуси. Грузовик от удара вынесло на встречную, где он столкнулся с двумя легковушками - «Ситроеном» и «Опелем».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Воронежской области. К делу приобщена видеозапись с видеорегистратора, на которую попала авария.

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