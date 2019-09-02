В Дзержинске водитель объезжал ежика и въехал в жилой дом
Авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Дзержинске.
Около 2 часов ночи 24-летний водитель на внедорожнике «Киа» врезался в жилой дом на улице Советской. По счастливой случайности никто не пострадал. Однако дом серьезно поврежден - провалена боковая часть здания, повреждена газовая труба.
По словам водителя, все произошло из-за того, что он пытался не задавить ежика на проезжей части. Хотел объехать животное, но вылетел за пределы дороги на обочину, уточняют в УВД Миноблисполкома. Большая машина перепрыгнула через бордюр, снесла забор и остановилась, врезавшись в дом.
- Предварительный тест на алкоголь показал, что водитель был трезв, однако сейчас проводятся дополнительные исследования крови 24-летнего мужчины, - комментируют происшествие в УВД.