2019-09-02T17:17:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинске водитель объезжал ежика и въехал в жилой дом

В аварии никто не пострадал (и ежик тоже)
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Внедорожник врезался в жилой дом. Фото: УВД МиноблисполкомаВнедорожник врезался в жилой дом. Фото: УВД Миноблисполкома
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Авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Дзержинске.

Около 2 часов ночи 24-летний водитель на внедорожнике «Киа» врезался в жилой дом на улице Советской. По счастливой случайности никто не пострадал. Однако дом серьезно поврежден - провалена боковая часть здания, повреждена газовая труба.

По словам водителя, все произошло из-за того, что он пытался не задавить ежика на проезжей части. Хотел объехать животное, но вылетел за пределы дороги на обочину, уточняют в УВД Миноблисполкома. Большая машина перепрыгнула через бордюр, снесла забор и остановилась, врезавшись в дом.

- Предварительный тест на алкоголь показал, что водитель был трезв, однако сейчас проводятся дополнительные исследования крови 24-летнего мужчины, - комментируют происшествие в УВД.

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