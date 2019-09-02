«Динамо» в Минске провело первый матч сезона КХЛ: забросили две шайбы, но уступили «Нефтехимику»

С сезона 2018/2019 на "Минск-Арене" "Динамо" играет на площадках "финского" размера - 60x28 м (было 60x30 м). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Сегодня на «Минск-Арене» минское «Динамо» стартовало в новом сезоне КХЛ. Напомним, летом в команду пришел «новый-старый» тренер Крэй Вудкрофт.

Бюджет хоккейного «Динамо» сократился в 1,5 раза, зарплатная ведомость - в два.

За время межсезонной подготовки «зубры» одержали всего одну победу, но Вудкрофт сохранял оптимизм, напоминая, что в клубе новая стратегия развития.

По ходу игры динамовцы всякий раз были в роли догоняющих.

В третьем периоде при счёте 2:3 «зубры» пошли в атаку и заменили вратаря шестым полевым игроком, но получил еще одну шайбу в свои ворота - 2:4.

Динамо Минск – Нефтехимик – 2:4

Шайбы: 0:1 – 6 Порядин (Уайт, Захарчук); 1:1 – 24 Пулккинен (Шор); 1:2 – 34 Захарчук (Хафизов, Шарипзянов); 2:2 – 36 Граньяни (Шор); 2:3 – 48 Брынцев (Кулаков, Авцин) 2:4 - 59 Казионов (п.в.)

На матче присутствовало 15 266 зрителей - это новый рекорд «Минск-Арены». С нового сезона вместимость арены расширена за счет того, что на два метра уже стала игровая площадка, а также за счет того, что убрали сцену, где размещалась группа поддержки (чирлидинг).

Матч посетил также президент Беларуси Александр Лукашенко

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