В Щучине двое мужчин отравились канализационными газами

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в районном центре на Гродненщине в понедельник, 2 сентября, проинформировали belta.by в областном УМЧС.

Несчастный случай произошел в Щучине. Примерно в 11.00 часов разнорабочий местной организации проходя мимо открытого канализационного колодца, услышал зов о помощи. Оказалось, что внизу находятся два человека, один из них причем уже без сознания – другой сильно ослаб.

– Оперативно на помощь по вызову на улицу Академическую выбыли сотрудники местного подразделения МЧС. Выяснилось, что двое мужчин откачивали воду из канализации. На дне колодца у мужчин резко ухудшилось самочувствие, один упал без сознания, а крики его товарища – услышал прохожий. С 4-метровой глубины с помощью веревок и спецснаряжения пострадавших подняли спасатели, – пояснили в пресс-службе.

Медики доставили мужчин в райбольницу, предварительный диагноз: «отравление смесью канализационных газов».