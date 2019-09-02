Школу «заминировали», но линейку не отменили: сумасшедший День Знаний 1 сентября в Калинковичском районе

Вопреки хулиганству "минера" первый урок в агрогородке все-таки провели: в детсаду, сельском клубе и сельисполкоме. Фото: pixabay.com.

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ЧП произошло рано утром в понедельник, 2 сентября, в Калинковичском районе, проинформировали журналистов «Калiнкавiцкiх навiн» в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

– Информация о заминировании школы в агрогородке Шиичи поступила на электронную почту республиканского МЧС. Отправительницей сообщения являлась якобы жительница деревни Капличи в этом же, Калинковичском районе, – пояснил Виталий Пристромов, официальный представитель УВД.

К слову, учебные заведения в районе «минируют» не в первый раз. В прошлом учебном году, онлайн-хулиган сообщал о «взрывчатке в школе в Капличах» на 23 февраля.

– На этот раз злоумышленник намеревался сорвать торжественную линейку в Шиичской школе, но ему это не удалось, – уточнили в пресс-службе.

Вместо школьного двора линейку провели рядом с сельсоветом. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

День Знаний в Шиичах все-таки состоялся! Правда, школу оцепили, а родителей, детей, весь персонал учебного заведения эвакуировали, к работе приступили саперы и правоохранители. А сельчане решили не терять день и отправились к зданию сельского исполкома. Общешкольную линейку провели там. Первый урок для первоклашек и второклассников прошел в детсаду, ученики 3 и 4 классов расположились в кабинете сельисполкома, остальные школьники пошли на урок в сельский клуб. Дети даже не пропустили первый в этом учебном году школьный обед – их накормили в столовой местного сельхозпредприятия – «Неначское».

В здании и на территории школы взрывчатых веществ обнаружено не было, правоохранители занимаются розыском «виртуального» хулигана.