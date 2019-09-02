В Гомеле пьяный отец повез детей на Первый звонок и остался без машины и прав

Содержание алкоголя в крови водителя превышало допустимую норму в 2 раза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гаишники остановили Mercedes-Benz, в которой не был пристегнут ни водитель, ни дети

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в областном центре в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле утром, примерно в 08.30 часов, инспекторы ГАИ, патрулируя участок рядом со средней школой №28 заметили нарушителя.

– В «Мерседес-Бенц» находились три человека: мужчина за рулем и двое школьников в качестве пассажиров. Никто из находящихся в автомобиле людей не был пристегнут ремнем безопасности, – пояснили в пресс-службе.

Остановив нарушителя, госинспектор подошел для проверки документов и составления протокола, но учуял от водителя сильный алкогольный дух.

– Инспектор предложил мужчине поехать, чтобы пройти освидетельствование. Где подтвердилось подозрение сотрудника ГАИ: водитель управлял машиной в пьяном состоянии, содержание алкоголя превышало допустимую норму в два раза, – уточнили в УВД.

Против водителя составлены административные протоколы, в том числе за пьяную езду, автомобиль был помещен на штрафстоянку.