В сети появилось видео страшного ДТП с белорусской фурой и 3 легковушками

В аварии погибли четыре человек, еще 2 – в больнице

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«Комсомолка» ранее сообщала о серьезной аварии с участием большегруза «МАЗ» из Беларуси, произошедшей на территории Павловского района в Воронежской области.

Вечером в воскресенье, 1 сентября, белорусская фура выполняла международный рейс. На трассе под колеса «МАЗа» внезапно со встречной полосы выехала легковушка. После столкновения с «Ниссаном» большегруз вылетел на встречку и смял две легковушки: «Ситроен» и «Опель». В жутком ДТП погибли четверо, среди них – 15-летний подросток. Еще двое жертв столкновения, водитель большегруза – 57-летний белорус и 10-летний пассажир «Ниссана» находятся в больнице. Водитель и пассажиры «Опеля» чудом не пострадали в аварии.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области по факту смертельной аварии в Павловском районе возбуждено уголовное дело. Признаки преступления усматриваются в действиях 57-летнего водителя «Ниссан- Ноте», который не справившись с управлением, выехал под «МАЗ» и спровоцировал последующие столкновения. Проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.