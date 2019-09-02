Лукашенко пришел болеть за «Динамо» на первый матч в сезоне КХЛ

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В понедельник, 2 сентября, в Минске состоялся первый матч столичного «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На лед динамовцы вышли в новой форме, которую украшал обновленный логотип команды.

«Зубры» теперь будут играть в экипировке синего и черного цветов, олицетворяющих «животную мощь, энергию, силу». А новая эмблема лаконична и выполнена без лишних деталей, но с «импульсом».

Поболеть за белорусскую команду на первый матч сезона приехал и глава государства. Александр Лукашенко днем, 2 сентября, открыл новую школу в Минске, пообщался с педагогами и школьниками, а вечером уже оказался в рядах хоккейных болельщиков.

Игра проходила на «Минск-Арене», зрители заполнили трибуны до отказа. Приятным бонусом для болельщиков стали футболки с новой эмблемой минского «Динамо», которые в подарок получили все, кто пришел на матч.

В стартовом поединке на льду сразились «Динамо» (Минск) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). После первого периода счет 1:0 в пользу гостей. Ко второму периоду счет 2:2. Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу «Нефтехимика».