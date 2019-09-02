2019-09-03T11:46:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лидчанка упала в колодец во дворе, когда доставала ведро с водой

Женщину из 6-метрового колодца спасли эмчеэсовцы
Надежда БУТОВИЧ
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Жительница Лиды упала в колодец во дворе. Фото: МЧС.Жительница Лиды упала в колодец во дворе. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в районном центре в воскресенье, 1 сентября, проинформировали в пресс-службе Гродненского областного УМЧС.

Спасателям позвонили очевидцы примерно в 11.20. Оказалось, что в Лиде на частном подворье на 1-й Хасановской улице горожанка упала в дворовой колодец.

- Несчастный случай произошел на частном подворье. 37-летняя лидчанка хотела взять воды из колодца, она набрала полное ведро, но, потянувшись за ним, вдруг потеряла равновесие и сорвалась вниз, - уточнили в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники райотдела по ЧС определили: чтобы достать женщину из 6-метрового колодца, им потребуется лестница. Установив спецлестницу, один из спасателей в специальном снаряжении спустился вниз. Женщину обвязали спасательной веревкой и помогли ей выбраться наверх.

- Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» направили в больницу для госпитализации, - уточнили в УМЧС.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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